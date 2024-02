PÖIDLAD PIHKU: Eesti osaleb esmakordselt kokkade olümpial

Täna võistlevad Eesti kokad esmakordselt kokkade olümpial (IKA Culinary Olympics), pakkudes 110 inimesele kolmekäigulise õhtusöögi söögikohas Restoran of Nations. Esmaspäeval valmistatakse seitsmekäiguline chef’s table‘i menüü 12 inimesele. „Esikümnesse võiksime me kindlasti mahtuda,“ usub meeskonna tegevkapten ja Swissoteli restorani Horisont peakokk Marko Sõmer. Ka Eesti peakokkade ühenduse president Taigo Lepik kinnitab, et eesmärgiks on naasta olümpialt medaliga.