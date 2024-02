PALJU ÕNNE! Eesti sai kokkade olümpial esimese medali

„Esikümnesse võiksime me kindlasti mahtuda,“ uskus meeskonna tegevkapten ja Swissoteli restorani Horisont peakokk Marko Sõmer viimaste treeningute ajal Tallinnas. Ka Eesti peakokkade ühenduse president Taigo Lepik kinnitas, et eesmärgiks on naasta olümpialt medaliga.