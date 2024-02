NÄDALA KOOK | Vastlasai vahukoorega

Vastlakuklite asemel proovi seekord hoopis vastlasaia, mis on kaetud kreemja mandlimassi ja hakitud mandlitega. Ja muidugi vahukoorega! Viimast võid ka kohe rohkem vahtu lüüa ja soovi korral lisada veidi tavalist või vanillisuhkrut. Igatahes on see maitsev vaheldus traditsioonilisele vastalkuklile!