KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | The Hole (Narva): imeline toit, aga vaat selle asjaga astub see puhvet küll kolinal ämbrisse!

Aga vaata kui sa tead, kuskohas ennem oli Narvas Kuradigrill ja lähed katsud seda ust avada, siis võib juhtuda, et uks on isegi lahti, ruumis tuled põlevad ja leti taga on isegi inimesed. Ja isegi päris lahedalt kontseptuaalne menüü on olemas (mõneti käraka baasile ehitatud, nt et see naps + sakuskad jne). Ja süüa saab isegi suisa hästi, kui nüüd tempokalt ette joosta asjaga.