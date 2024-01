SÄÄSTUJUHT | Võta või varuks: poed, kus pakk võid maksab 85 senti, kilo hakkliha 3,63 eurot ja kilo forelli saad kätte 4,49 euroga

Küllap tuleb kasuks, kui käeulatuses on ka karp mune. Maximas maksab kümme Well Done õrrekanade muna 1,69 eurot, Rimist saad Mammutpäevade ajal kümme Oluksne õrrekanade muna kätte 1,99 euroga. Selveris maksab kümme M-suuruses Eggo kollast muna 2,49 eurot.