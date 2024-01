KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Uudistemaja kohvik (Tallinn): praepöial imestab ennast heeringaks, et kebab on auruvannis vettinud pätsike

Vata näed on selline maja. Otse ERR raadiomaja taga. Ja selle hoovipealsest uksest sisse astudes vasakut kätt jääbki see kohvik. Või noh, mis kohvik, söökla ikka. Nendel kahel mõistel on minu jaoks väga selgelt eristuv esteetika ja funktsioon ning peenelt-õdusalt kõlava „kohvikuga“ polnud sellel asutusel nüüd siiski mingit pistmist. Aus kandikusöökla – mis selles nimetuses siis häbenemisväärset on?