Sõbrapäevaks sobilik pistaatsia-vaarikakook on kreemja sisuga ja ülimalt maitsev. Lausa nii ohtlikult hea, et kui sellega sõpra üllatate, siis soovib ta kindlasti, et valmistaksite seda veel ja veel. Õnneks on seda hõrgutist ka imelihtne teha, sest see ei vaja küpsetamist ega želatiiniga jändamist.