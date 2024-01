SÄÄSTUJUHT | Vana kooli klassika: guljašš kartulipüreega ning raguu sealiha ja köögiviljadega

Putru tehes läheb vaja ka piima, soodushinnaga täispiima leiab Maxima, Grossi ja Meie poodidest. Grossi poes maksab liitrine Alma täispiim 98 senti, Maxima ja Meie kauplustes küsitakse sama piima 1,5-liitrise paki eest 1,49 eurot.

Kuna sealihale on mitmeid häid pakkumisi, tasub juhust kasutada ja teha mõnusalt tummist raguud. Tiheda konsistentsiga raguud, kus kõik koostisosad on üsna ühesuuruste paladena, on hea teha nädalavahetusel, sest roog vajab pikemat haudumist. Kuid seda paremini ju maitsed ühtlustuvad. Purustatud tomatid vali sellised, mis on maitsestatud tšilli või ürtidega.