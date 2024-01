VÕI: kõlab kui võlusõna kokakunstis

„Iga roa alus on kvaliteetne toorine, ja see ei tähenda, et sinna tuleb panna rohkem võid, vaid head võid. Võiga on nagu iga asjaga elus – ükskõik, kui väga mõni asi sulle ka meeldib, tuleb piiri pidada,“ viitab tippkokk Vladislav Djatšuk oma äsja ilmunud raamatule „Rohkem võid!“.