IMELINE MUGAVUSROOG | Kana-kruubiroog rukolapestoga

See on mugavusroog, milles saab korraga potti hauduma panna nii kanatükid, kruubid kui köögiviljad ja siis pole vaja sellega eriti palju tegemist teha. Kui siis vaid aeg-ajalt vaadata, et vedelikku poti põhjas piisavalt on. Kiirelt kokku suristatud rukolapesto või ka poest ostetud roheline pesto annavad kastmena hea maitselisa.