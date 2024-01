KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Inger Cafe (Narva): lõunakompleks imeodava hinna eest

Inger hotell Narvas on järk-järgult läbinud uuendusi, üheks nendeks on nüüd endise restorani ruumides uue toidukoha avamine. Ausalt öeldes on üsna keeruline määratleda, misasi see puhvet olla üritab, sest veebilehel markeeritakse seda kui „restoran“, nimetuses on sõna „cafe“, seintele maalitu menüü mõttes oleks see pigem nagu „pizzeria“, oma olemuselt aga tarbija seisukohalt vaadates meenutab rohkem kandiku-sööklat. Ahjaa, veebilehel olid märksõnadena „Värske sushi, pitsa, pasta“