ANNI ANNAB NÕU: kuidas hoida talvine toidulaud tervislik ja taskukohane

Selle asemel, et ennast piirata või midagi sootuks ära keelata, soovitab Anni pigem tähelepanu pöörata taldrikul olevatele toidukogustele. „Eestis on ainuõige süüa liha, samuti kartulit, aga poole taldrikust võiksid moodustada köögiviljad. Ja talvel olgu need ka talvised köögiviljad. Mitte et sa paned sinna hunniku kurki ja arvad, et nüüd on hästi tervislik. Ei ole. Siis söö juba parem kartulit,“ tõdeb Anni, et praegu värsket kurki, tomatit ja salatit süüa on lihtsalt raha raiskamine. „Neil ei ole absoluutselt maitset ja ka keha ei saa sealt midagi vajalikku.“