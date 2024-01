HEA NIPP! Piparkoogivõi sobib paljudesse kohtadesse

Kui piparkoogiväsimus peale tuleb, on õige aeg valmistada piparkoogivõid. See on piparkookidest, võist ja kondenspiimast koosnev pastataoline määre, mida määrida saiale, küpsisele, õunaviilule, pannkoogile, lisada koos marjadega jogurtisse või jäätisele ja mis põhiline – süüa otse purgist.