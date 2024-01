NÄDALA MAIUS | Rosinatega rullsai

Sega keefir ja vesi, nii et saad 2 dl vedelikku, soojenda see käesoojaks. Vala vedelik kaussi, lisa 3 sl suhkrut ja kuivpärm. Sega läbi ja lase seista 3-4 minutit, kuni vedelik hakkab kergelt mullitama.

Sõtku tainast umbes 5 minutit, lisa rosinad ja sõtku veel, kuni rosinad on ühtlaselt tainas ning see on sile ja vetruv.