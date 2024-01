STAARI KÖÖGIANKEET | Hele-Mai Alamaa: kallimaga metsas ühe panni pealt süüa, see on romantikapakett!

Toidusõber Hele-Mai Alamaa räägib, millised road kuuluvad tema lemmikute hulka: „Esimene, mis pähe tuleb: jäägitoit, kus tuleb teha mitte millestki midagi. Mis viga kokata, kui valid turult hiidkrevetisabad, värske koriandri ja käsitsi rullitud pasta! Palju ägedam on ja hasart tekib siis, kui on sibul, tatar, maitseained ja midagi jääkapis-sahvris. Pluss veel toidujupid, mis on üle jäänud – see on juba järgmine tasand.“