SÄÄSTUJUHT | Rõske ilma särtsakad supid: vürtsikas kreveti ramen ja kalasupp apelsiniga

Pühadelauale mõeldes tasub teada, et Rimis kehtib kõigile jõuluhoidistele 30% kampaaniahind ning soodushinnaga praekapsast võib leida Selveri, Coopi ja Grossi poodidest. Selveris maksab 820 g purk Põltsamaa porgandiga praekapsast 2,59 eurot, Grossi poest saad samasuguse kapsapurgi kätte 2,38 euroga. Coopi poes maksab 900 g purk Salvesti praekapsast 2,85 eurot.

Aga kes tahaks jõulumaitsetele veidi vaheldust, võiks kasutada võimalust, et Selverist leiab 52% kampaaniahinnaga Kaluri Vannamei koorimata keedetud krevette (kilo hind 7,99 eurot) ja teha vürtsist kreveti ramenit. Lihtsalt valmivas supis on nii nuudleid, erinevaid köögivilju, seeni kui ka hõrke krevette. Supi valmistamiseks võib kasutada erinevaid puljongeid, mis rohkem meeldib. Leem on õrnalt vürtsikas, kes aga tulisemat maitset soovib, peaks lisama rohkem sriracha kastet.