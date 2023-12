KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Samsa (Tallinn): koht, mis loob sooja rahuololu ja näole naeratuse

Te ilmselt nüüd leiate, et ma olen hirrrrrmsasti ajast aha jäänud, aga ... ma avastasin enda jaoks Balti jaama turu! Einoh, turg kui selline on selles kohas mõistagi olnud pikki aegu ja elanud nüüdseks üle hämmastava muutuse puht visuaalses mõttes. Aga sellest olulisem on minu jaoks sisuline muudatus, millest ma polnud varem lihtsalt teadlik!