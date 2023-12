SÄÄSTUJUHT | Peaproov pühadeks: kamaraga seapraad ahjukartulitega

Homsele advendilauale võiks küpsetada seapraadi, see oleks nagu peaproov enne jõuluõhtut, sest ilmselt enamikus peredes ei puudu pühadelaualt ka seapraad. Küpsetamise ajal ära liha kamarat kasta, nii tuleb see mõnusalt rabe. Ahjukartuleid on mugav lisada lihaga samale pannile, kui praad on poolküps. Siis saab kogu toit korraga valmis.