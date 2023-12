Kas osta „kõlblik kuni“ tänase kuupäevaga kala? Või parem siiski mitte?

Küllap on paljud omagi nahal kogenud, et piimapakil olevat „kõlblik kuni“ või jahukotil olevat „parim enne“ kuupäeva ei tasu veel puhta kullana võtta ning paar päeva või paar aastat hiljemgi võid neid rahulikult konsumeerida. „Aga kui värske kala „kõlblik kuni“ on täna, siis tuleb see täna ka ära süüa ja kui „kõlblik kuni“ on homme, siis tuleb see hiljemalt homme ka ära süüa,“ ütleb pereettevõtte M. V. Wool juht Meelis Vetevool. Lisaks leiad siit ühe särtsaka kookospiimaga lõhesupi retsepti.