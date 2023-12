SÄÄSTUJUHT | MÕELDES JÕULUDELE: poed, kus pakk piparkooke maksab 1,45 eurot ja kilo verivorste saad kätte 2,76 euroga

Pane tähele, et Lidli poodides kehtivad kampaaniahinnad 17. detsembrini ning Rimi ja Maxima poodides 18. detsembrini. Grossi poodidest võib samu pakkumisi leida 24. detsembrini. Meie ja Coopi kauplustes jätkub kampaania järgmise aasta 1. jaanuarini ning Selveri ja Delice`i poodides 3. jaanuarini.

Jõulude sünonüüm on verivorst

Enamiku eestlaste jõululaual seisavad nii verivorstid, sült kui ka pasteet ning kes meist ei armastaks detsembris krõbistada ka piparkooke. Kampaaniapakkumised on hea võimalus proovida erinevaid tooteid, et pühade ajal oskaks neist just parimad valida.