SUUR PIPARKOOGITAINASTE TEST: Millisest poetainast valmivad parimad piparkoogid?

Tegelikult on erinevaid tainaid muidugi veelgi rohkem: nii mõnigi kohvik või väikepood on sel aastal välja andnud omanimelise toote. Ent kes see ikka hakkab niigi kiirel ajal teise Eesti otsa taina järele sõitma? Niisiis otsustasime meie seekord testi valida need tooted, mida leiab vaevata suurematest üle-eestilistest kauplusekettidest.