MAITSETE ADVENDIKALENDER 10 | Spinatirull toorjuustu-paprikatäidisega

Vahvalt värviline kerge rull on sobilik külmalaule või eelroaks, aga ka kasvõi hommikusöögiks. Täidisesse on mugav panna poest ostetud konserveeritud röstitud paprikat. Neid leidub nii marinaadis kui soolvees. Kumba kasutada, on maitse küsimus. Aga paprikat võib ka ise ahjus röstida, siis tuleks see enne täidisesse panemist koorida.