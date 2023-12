MAITSETE ADVENDIKALENDER 14 | Kokteilsalat krevettidega

Üks lihtsalt valmiv hõrk eelroog maitseb lausa luksuslikult. Cajuni maitseainesegust mekki saanud krevetid on krõbedad ja mõõdukalt vürtsikad. Külmutatud krevetid tasub varakult sügavkülmast külmkappi tõsta, et need jõuaksid seal aeglaselt sulada.