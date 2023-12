MAITSETE ADVENDIKALENDER 20 | Filotainas küpsenud lõhe

Pane üks tainaleht ahjuplaadile ja pintselda õliga. Pane peale veel 3 lehte ja pintselda need kõik samamoodi õliga. Tõsta tainalehtede keskele lõhefilee. Maitsesta vähekese sidrunimahla ja soolaga. Määri ühtlase kihina peale ürdisegu.

Soovi korral kortsuta tainast näppudega pealt, et see jääks küpsedes efektsem. Tõsta ahju ja küpseta 20-25 minutit kuni tainas on kuldne ja krõbe.