MAITSETE ADVENDIKALENDER 9 | Marineeritud kanalõigud

Maitsev nostalgiline roog oli aastate eest peolaudadel tavaline ja väärib igati meelde tuletamist. Toona pandi marinaadi tihti ka sealiha. Kana on aga kerge ja jääb marineeritult mahlane. Porgandid-sibulad annavad marinaadile maitset, aga neid on hea liha kõrvale ampsata, nii et nendega ei tasu valmistamisel koonerdada. Roog seisab külmkapis maitsvana õige mitu päeva.