MAITSETE ADVENDIKALENDER 15 | Tummine lambaliha-köögiviljapada

Pikalt ahjus haudunud maitseküllane lihapada on külmal talvepäeval eriti paslik roog. Lambaliha annab roale oma erilise maitsenüansi, kuid patta võib panna ka veiseliha. Rooga võib serveerida lihtsalt krõbeda saiaga, millega saab maitsva kastme taldrikult kokku kaapida, või pakkuda juurde riisi, kartuleid või kartulipüreed. Pikast koostisainete nimekirjast ei tasu end heidutada lasta, sest kui see kõik on juba patta pandud, on paar tundi hooleta kuni pada ahjus küpseb.