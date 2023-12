MAITSETE ADVENDIKALENDER 24 | Šokolaadivahukook

Üks majakujuline šokolaadikook on vahvaks üllatuseks peolaual. Seda on tore koos lastega meisterdada. Maja valmistamiseks on vaja 2 1-liitrist mahla- või piimapakki. Koogi valmistamist tuleks kindlasti alustada eelmisel päeval, et see jõuaks piisavalt tahenda. Šokolaadivahu võib valmistada ka piimašokolaadiga, siis tuleb kook magusam ja suhkrut pole lisada vaja. Kui maja valmistamisega mässata ei taha, siis valmista kook lihtsalt kaussi või vormi.