SÄÄSTUJUHT | SENT ON SUUR RAHA: poed, kus pakk võid maksab 1,38 eurot ning forelli ja kaelakarbonaadi kilost küsitakse 4,99 eurot

Pane tähele, et Lidli poodides kehtivad kampaaniahinnad 10. detsembrini ja Maxima poodides 12. detsembrini. Meie ja Coopi kauplustest võib samu sooduspakkumisi leida järgmise aasta 1. jaanuarini, Selveri kauplustes jätkub kampaania 3. jaanuarini ning Grossi poodides 4. jaanuarini.

Kellel on vaja õli tagavarasid täiendada, siis Maximaas maksab liitrine pudel Kalewi rapsiõli 1,99 eurot ja liitri Well Done rapsiõli saab kätte 1,19 euroga. Grossi poes maksab liiter Olivia päevalilleõli 2,18 eurot, Coopis küsitakse samasuguse õlipudeli eest 2,39 eurot. Selveris maksab liitrine pudel Olivia rapsiõli 2,19 eurot ning Meie poodides pudel Amphora rapsiõli 2,79 eurot ja Olivia küpsetusõli 1,99 eurot.