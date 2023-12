AASTA VIIMASE NÄDALA MAIUS | Mandariini, granaatõuna ja prosecco tarretis

Tarretis on üks lahe magustoit pühadeks või pühadejärgseks ajaks. Seda valmistada on üsnagi lihtne, vaja on vaid tarretumiseks piisavalt aega anda. Tarretise võib teha vormidesse või portsjonitena pokaalidesse. Retseptis toodud kogused on parajad 1-liitrise vormi jaoks. Soovi korral võib juurde pakkuda jäätist, vahukoort või toorjuustukreemi. Prosecco asemel saab kasutada muud vahuveini, kas alkoholiga või alkoholivaba, see on valikute küsimus.