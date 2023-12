MAITSETE ADVENDIKALENDER 21| Šokolaadi-toorjuustukook hurmaa ja pistaatsiapähklitega

Rikkaliku maitsega pehme hurmaakook ühendab toorjuustu ja šokolaadi suurejooneliseks maiuspalaks. Maitsekolmikusse kuuluvad ka soolakad pistaatsiapähklid, mis lisavad nii struktuuri kui ka magususega sõbralikult võistlevat soolakust. Tähtis on kooki mitte üle küpsetada, nagu see ikka toorjuustukookide puhul kehtib. Võta kook ahjust välja, kui see keskelt veel kergelt võdiseb. Jahtudes konsistents tiheneb, kuid pehmus jääb alles.