SUUS SULAV TEST | Neli naist proovisid, kuidas maitsevad Karni Lihatoodete selle jõuluaja hitid

Ketlin: Poolsuitsuvorstid Ahjukad erilist ettevalmistust söömiseks ei vajanudki. Pakil on kirjas, et võib süüa niisama, kuid soovitatakse soojendada. Ja ahjuvorstikesed on alati head! Vorstid said pakist välja ja veel enne, kui need ahju lähedussegi jõudsid, oli esimene huviline kohal – kass andis märku, et tegu on väga hea kraamiga ja asus agaralt endalegi vorsti nõudma. Ja ega ta ju ainult talle antud tükkidega leppinud, lõpuks varastas kapi pealt ära ka viimase sinna jäänud suure tüki, mida veel tema jaoks väikeseks hakkida ei jõudnud. Kaheaastane laps proovis ka vorste veel enne ahjuminekut ja nõudis aina: „Veel vorsti, veel vorsti!„ Ma tõesti kahtlustasin, et need ahju ei jõuagi, kuid lõpuks siiski! Lõikasin vorstidele diagonaalis sälgud sisse. Täpselt ei teagi, kui kaua nad ahjus olid, aga nii, et ikka juba mõnusasti paisusid ja „lõhki“ minema hakkasid. Kõrvale varusin poest kartulisalatit. Pakis oli 7 vorsti, millest jagus ilusti salatikõrvaseks kahele täiskasvanule ja lapsele. Väga maitsvad olid! Ja kuigi need on 2022. aastal valitud parimaks jõuluvorstiks, võib neid vabalt teha ka kevadel, suvel ja talvel.