MAITSETE ADVENDIKALENDER 8 | Ürdine kanamaksapasteet

Omatehtud pasteeti on hea määrida hommikuleivale, aga ka peolaual väikestele röstsaiadele. Ja kindlasti on hea seda ka kingituseks kaasa võtta, kui jõulude ajal sõpradele-sugulastele külla lähed. Pasteedi koostises on lisaks maksale ka terve karbitäis rohelist salatit, milledest on parim valik vesikress, lambasalat ja rukola. Vesikress lisab piprast nüanssi, lambasalat ehk põldkännak pähklist ja rukola sinepist mekki.