MAITSETE ADVENDIKALENDER 12 | Viineripirukad vesikringlitainas

Soojenda vesi umbes 40 kraadini ja vala tainakaussi. Lisa suhkur ja kuivpärm ning lase seista 5 minutit. Sega hoolikalt läbi, kuni pärmiterad on täiesti lahustunud. Lisa vedelikule jahu, sool ja õli ning sega läbi. Sõtku tainast 7-8 minutit, kuni see on vetruv ja sile. Määri kausi küljed kergelt õliga ja kata kauss toidukilega. Lase tainal kausis soojas kohas umbes tund aega kerkida.