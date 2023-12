MAITSETE ADVENDIKALENDER 5 | Särtsakas suvikõrvitsa-sibulasalat

Suvikõrvitsat ja sibulat saab poest aasta ringi ja seepärast on just jõulu eel paras aeg värskelt valmistada üks salatihoidis, jagada väiksematesse purkidesse ja pühade ajal külla minnes on kingitus omast käest võtta. Salat sobib hästi lisandiks ahjuprae ja -kala kõrvale, samuti juustuvaagnale. Nii et jäta ikka paar purki ka endale!