SÄÄSTUJUHT | Külma aja tervislikud toidud: peedi-hapukapsasupp ja hapukapsa-hakklihahautis

Veisehakkliha kampaaniapakkumistest silma ei jäänud, kuid Maximas maksab 400 g Well Done`i sea- ja veisehakkliha 1,99 eurot ning 10 senti soodsamalt saab kätte sama palju seahakkliha. Rimis maksab 400 g pakk Rakvere seahakkliha 1,99 eurot ning Selveris küsitakse Rakvere sea- ja veiselihast hakkliha 400 g paki eest 2,89 eurot.

Kui hapukapsas on kodus juba olemas, tasuks keeta ka peedi-hapukapsasuppi. See parajalt tummine supp on külmaks ajaks kui loodud ning taimne peedisupp ei jää maitselt sugugi alla klassikalisele boršile.