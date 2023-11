ÜTLE KA SÕNA SEKKA: Wolt valib parimaid Eesti restorane

Žürii on üheksas erinevas kategoorias välja pakkunud kümme restorani ja neist parimate valikul saavad sõna sekka öelda kõik. „Lisaks žürii hinnangutele väärtustame kõrgelt ka klientide arvamust ja seetõttu kutsume kõiki üles parimaid restorane märkama ning oma lemmikule häält andma,“ ütleb Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

Kategooriad, milles restoranid võistlevad, on seinast-seina, seega saab anda oma hääle näiteks lemmiku hommikueine, magusa ampsu või taskukohase eine eest. Esindatud on nii taimetoidu, uue tulija, patueine kui ka pererestorani kategooriad. Gurmaanide rõõmuks valitakse ka parima erilise elamuse ja maailma maitse pakkuja.

Žürii liige ning MasterChefi saate esimese hooaja võitja Jana Guzanova tunnistab, et teda valdavad toitu koju tellides kahetised tunded. Päevadel, kus lihtsalt ei ole aega ega jaksu endale süüa teha, on selline teenus tema sõnul hädavajalik. Samas transport ei tule toidule kasuks ja ilmselt igal kokal, kes oma toitu kaasamüügiks pakendab, võib tekkida hirm, et tema loomingut mõistetakse valesti.