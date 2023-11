Lihuniku Äri avab 1. detsembril toidukoha ka Haanja Spordi- ja Puhkekeskuses

Lihuniku Äri väärindab ära kogu lihakeha ehk et midagi ebapopulaarset, mis järgi jääks, ei ole. Perenaise Katrini sõnul sööb klient suuresti kõik lihakehad ninast sabani ära. Veis on väga suur loom, tema lihakeha on kuni 300 kilo ja loomulikult on tal ka selliseid tükke, mis võib olla ei ole nii popid, aga kuna toidukoht valmistab ka ise tooteid – on see kas pastrami või roast beef või lihaleib – siis just neis toodetes kasutatakse ära ebatraditsioonilisemaid tükke – näiteks veise tagaosa –, mis on mõeldud dry roast´iks, ja mis nõuaksid kodukokalt natukene rohkem vaeva.