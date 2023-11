Pühapäeval on 1. advent. Nüüd on paslik jõululõhn tubadesse lasta ning omatehtud tainast piparkooke küpsetada. See valmib palju lihtsamalt, kui arvatagi oskad, lisaboonusena koosneb vaid enda valitud toorainetest ning on vaba igasugustest E-ainetest.