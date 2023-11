SÄÄSTUJUHT | SENT ON SUUR RAHA: poed, kus kilo mandariine ja tops kodujuustu maksavad 1,29 eurot ning kilo broilerit saad kätte 1,99 euroga

Kuna tarbija-uuringud kinnitavad, et hakkliha ostab regulaarselt 80% leibkondadest, siis otsime taas välja ka need kauplused, kus hakkliha on müügil kampaaniahinnaga. Kõige soodsama kilohinnaga hakkliha leiab Maximast, sealt saab 500 g paki Maks&Mooritsa seahakkliha kätte 1,99 euroga (kilo hind 3,98 eurot). Meie poes küsitakse samasuguse hakklihapaki eest 2,69 eurot (kilo hind 5,38 eurot).