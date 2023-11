SÄÄSTUJUHT | SENT ON SUUR RAHA: poed, kus kilo kartuleid maksab 39 senti, pakk võid 89 senti ja kilo viinereid 4,36 eurot

Sardellisõpradele teadmiseks, et Maximas maksab poolekilone pakk Maks&Mooritsa kodusardelle 1,69 eurot (kilo hind 3,38 eurot), Meie kauplusest saab 3,79 euro eest kätte kilo Rakvere suitsusardelle ja poole kilo Rannarootsi sealihasardellide eest küsitakse seal 2,39 eurot (kilo hind 4,78 eurot).

Kus leiab soodsalt kana ja köögivilja

Maximas maksab 500 g pakk ploomtomateid 1,59 eurot (kilo hind 3,18 eurot), 250 g pakk Well Done magusaid paprikaid 1,39 eurot (kilo hind 5,56 eurot) ja kilo kabatšokki saab kätte 1,79 euroga. Juba on müügile jõudnud ka värske kapsas, kapsakilost küsitakse 99 senti. Maximast leiab kampaaniahinnaga ka šampinjone - 400 g seenekarp maksab 1,19 eurot (kilo hind 2,98 eurot).