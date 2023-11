SÄÄSTUJUHT | Sügisel soodsalt: kana Margherita ja kreemine lõhe-kartulivorm

Lõhele ja forellile on nii palju kampaaniapakkumisi, et lausa patt oleks need kasutamata jätta. Sestap võiks pühapäeva lõunaks teha kreemist lõhe-kartulivormi. Vormiroogade klassika – kala ja kartul – peaks sobima kogu perele. Lisaks värskele lõhele on vormis ka külmsuitsulõhe, aga võib kasutada ka forelli. Toorjuust annab roale meeldiva kreemja konsistentsi.