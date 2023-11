LIHTSALT JA MAITSVALT | Tatrapuder nagu risoto

Vala tatar sõelale ja loputa jooksva vee all, jäta nõrguma. Valmista puljong keevast veest ja puljongikuubikust, hoia soojas.

Nüüd hakka lisama kuuma puljongit osade kaupa, esimene portsjon võib olla suurem, umbes 3 dl. Kuumuta ilma kaaneta ja sageli segades. Kui vedelik on imendunud, lisa puljongit umbes detsiliitri kaupa, kuni tatar on pehme. Kui kõike puljongit ära ei kasuta, siis hoia see mõne järgmise roa jaoks alles.