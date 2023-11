NII HÕRK! Kõrvits vanillijogurtiga

Kõrvits on universaalne köögivili, millest teha nii magusaid kui ka soolaseid toitusid. Selle retsepti järgi valmistad aga iselaadse järelroa, mida ei saa nimetada ei soolaseks ega magusaks. Tšillihelveste ja soolaga maitsestatud kõrvitsale on kaaslaseks ehtsa vanilliga maitsestatud Kreeka jogurt ja tulemus on lausa võrgutav, eriti kui kõrvits on veel ahjusoe ja jogurt külm. Kui teed vanillijogurti külmkappi valmis ja lõikad kõrvitsa ahjuplaadile tükkideks valmis ning küpsetad vahetult enne serveerimist, siis pakudki külalistele värskelt valminud hõrku järelrooga selle parimal kujul.