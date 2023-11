ERITI MÕNUS AMPS! Röstkuklid pikantse kapsasalati ja fetapuruga

Krõbe sai, mahlane-vürtsikas salat ja soolakas feta – see on eriti mõnus kooslus. Kapsasalatit võid kohe rohkem teha, et mõnusaid saiu ka järgmisel päeval lihtne valmistada oleks. Hea amps hommikuöögiks, lõunaooteks ja kergeks õhtueineks!