Kaunviljad – hea alternatiiv lihale

Üha rohkem on neid, kes huvituvad lihaalternatiividest: ühed soovivad lihtsalt oma toitu mitmekesistada, aga teised ei söö liha ja neile on oluline leida võimalusi, kuidas oma keha vajalike toitainetega varustada. Mõlemal mainitud juhul on sobivaks valikuks kaunviljad. Niisiis täpsustagem, millised omadused neil on ja kuidas saaks neid köögivilju lihtsamalt oma toidutraditsiooni lisada.