Hakkliha ostetakse kõige rohkem märtsis, augustis ja septembris

„Rakvere kodune hakkliha 400 g pakis on meie jahutatud hakklihade seas olnud vaieldamatu number üks toode juba aastaid ja oma positsioonilt on seda raske nihutada. Hakkliha on selgelt mugavustoode ja niipalju kui võimalik, eelistab tarbija endiselt mugavustooteid. Ühtlasi saab sellest palju erinevaid roogasid välja mõelda,“ ütleb Laik-Lõhmus. Kuna veiseliha on sealihast kallim, siis puhas veisehakkliha (või hakkliha, milles veise osakaal on suurem) tema sõnul nii suuri müüginumbreid paratamatult ei näita.