SÄÄSTUJUHT | Sügisel soodsalt: pühapäevaks täidisega pannkoogid, kolmapäevaks küpsetatud kõrvits

Samast toiduraiskamise ennetamise mõttest on kantud ka köögivilja-juustutäidisega pannkoogid ning sellessegi retsepti sobib sokutada ka kõrvitsat. See on suurepärane roog ülejääkidest, kui peaks juhtuma, et pannkooke üle jääb… Nädalavahetusel küpseta pannakad ise, nädala sees võid kiiremal puhul osta poest valmis pannkooke. Rohke köögivilja-juustutäidise võid üsna julgelt maitsestada, et köögiviljad ja kohupiim magedaks ei jääks.