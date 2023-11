6 eurot ehtsa Belgia õlle eest pealinna südames? Jah! Uus stiilne baar Viru väravate juures pakub seda ligi sajas sortimendis!

Õlu tundub mõnusalt kangemapoolsem, ongi üle 8 protsendi, aga milline mõnus pehme tekstuur! Ja väga meeldib mulle see, et jook pole nii vahtu täis ja on täpselt parajalt kihisev. Need õlled siin on patenteeritud Belgias ja maitse on täiesti erinev Eestis toodetud õlledest.

Maailmas on 98% patenteeritud Belgia õllesorte ja mina sain maitsta nüüd neist kahte. Belgan Gastro Bar pakub seda head kraami kokku 90mnes sortimendis. Ja mis kõige olulisem – kui Saku õlu maksab vanalinnas ca 10 eurot, siis siinsamas Viru väravate juures Belgian Gastro Baris saab õlle ainult 6 euroga! Jah, uskumatu, aga kõik õlled maksavad seal 6 eurot! Valikus on ka lai valik siidreid ja kokteilide hulk võtab silme eest kirjuks. Kokteilide baarilett on uhke ja säravad teenindajad on valmis soovitama kõige erilisemaid.

Nii nagu lõhega pole koonerdatud, pole ka kaheksajalaga. Õigemini, mitte millegagi. Kitsejuustu tekstuur on imeline, pošeeritud muna ja rukolakuhi selle peal koos marineeritud punase sibula lisandiga on koka poolt äärmiselt suuremeelne – eks õlle kõrval tekibki isu ja selle peale on mõeldud.

Belglased leidsid ukse üles

Lõpetuseks proovin ka loomulikult ära, kuidas maitseb siinne kohv. Tihti satuvad siia belglased ise, ja mitte ainult õlle ja vahvli, vaid ka ehtsa Belgia kohvi järgi: spetsiaalselt Belgias röstitud kohv, mis on jõudnud oma Eestis tegutseva sõbra Belgian Gastro Barini, on imemaitsev, kangemapoolsem, taaskord. Tundub, nagu oleks topeltespressoga, aga samas ei ole üldse mõru, vaid väga pehme ja suurepärase maitsega. Ideaalne valik kangemat ja tummisemat armastava maitsemeele jaoks! See on nüüd minu lemmikkoht, olen seal juba mitu korda uuesti käinud.

Üks uudis on veel. Omanik ei taha enam saladuses hoida, et Pikal tänaval on tulemas ka šampanjakoht!