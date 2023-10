SÄÄSTUJUHT | Sügisel soodsalt: hommikuks kodujuustuga munapudruga, lõunaks hakkliha-ahjupäts

Imeliselt pehme pudru saab, kui segada muna hulka kodujuustu. Munapudru valmistamine ei võta üldse palju aega, kõhutäis kahele on valmis 20 minutiga. Koos röstitud saia, tomatite ning avokaadoga serveerides on see maitsev, aga ka tervislik hommikusöök, aga miks mitte ka kerge päevane eine.