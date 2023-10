ÕHTULEHE TEST | SUUR KALEVI KOMMIDE EDETABEL: Kas sul on samad lemmikud?

Maitsed, mis lapsepõlvest saadik on suus, sinna ka jäävad, tõdeme toimetuses, kui kommide pingerida on paigas. Selleks olime Rotermannis asuvast Kalevi kommipoest ostetud kommid jaganud 17 kotti, nii et igaüks sai proovimiseks kuraditosin kommi. Keegi ei nurisenud, et töö tuleb koju kaasa võtta. Igaüks koostas oma personaalse pingerea ja kohad – erinevalt spordivõistlustest – jagamisele ei kuulunud. Vaata, kas sul on samad lemmikud!